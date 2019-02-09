لجنة الأهالي في قرية الزيادنة بالنقب: اعلنا عن اضراب مفتوح احتجاجا على ازالة شارع

اعلنت لجنة الأهالي في قرية الزيادنة ب النقب عن عدم ارسال ابنائهم للدراسة يوم الأحد ذلك احتجاجاً على تخريب الشارع الرئيسي على يد سلطة توطين البدو كما اشاروا.

وجاء في البيان الذي حمل عنوان اضراب وشجب واستنكار. بعد الهجمة الشرسة لسلطة توطين البدو وقيامها بحرث وتخريب الطريق الرئيسية للقرية، حيث تعتبر هذه الطريق الوحيدة والأكثر امانا للأهالي والطلبة للخروج والوصول الى القرية، والتي تخدم قرابة 750 طالب وطالبة للوصول الى مدارسهم، فأننا نعلن بهذا عن اضراب مفتوح بدءا من يوم الأحد الموافق 10.2.2019 حتى اشعار آخر".يشار الى ان قرية الزيادنة لا تتوفر فيها المدارس وطلبتها يدرسون في مظينة رهط.هذا وعلمنا انه من المتوقع ان يخرج الأهالي والطلبة للتظاهر احتجاجاً على ما تعرضوا له.

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