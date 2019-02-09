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شابة تطعن زوجها بعد جدال بينهما في شقتهما بصفد
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الجليل الاعلى

شابة تطعن زوجها بعد جدال بينهما في شقتهما بصفد

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال: اعتقلت الشرطة مساء السبت، شابة (39 عاما) بشبهة طعن زوجها (46 عاما) واصابته بجراح متوسطة داخل شقتهما في مدينة صفد. وبحسب التحقيقات الاولية ان جدالا نشب بين الاثنين وخلاله قامت الزوجة بطعن زوجها. وسيتم تحويل

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" اعتقلت الشرطة مساء السبت، شابة (39 عاما) بشبهة طعن زوجها (46 عاما) واصابته بجراح متوسطة داخل شقتهما في مدينة صفد. وبحسب التحقيقات الاولية ان جدالا نشب بين الاثنين وخلاله قامت الزوجة بطعن زوجها. وسيتم تحويل الزوجة للمحكمة للنظر في تمديد اعتقالها".

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صفد
كفرمندا: القاء عبوة ناسفة على منزل والتسبب بأضرار
افاد المتحدث باسم شرطة الشمال: تم مساء السبت القاء عبوة ناسفة على منزل مواطن (59 عاما) من بلدة كفرمندا، دون وقوع اصابات.سوى بعض الاضرار. ولم تعرف خلفية الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيق وفحص الحيثيات".

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