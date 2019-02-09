شابة تطعن زوجها بعد جدال بينهما في شقتهما بصفد

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" اعتقلت الشرطة مساء السبت، شابة (39 عاما) بشبهة طعن زوجها (46 عاما) واصابته بجراح متوسطة داخل شقتهما في مدينة صفد. وبحسب التحقيقات الاولية ان جدالا نشب بين الاثنين وخلاله قامت الزوجة بطعن زوجها. وسيتم تحويل الزوجة للمحكمة للنظر في تمديد اعتقالها".
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