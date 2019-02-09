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كل العرب منبر العرب شعر أريد حيّنا القديم-يوسف حمدان - نيويورك

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أريد حيّنا القديم-يوسف حمدان - نيويورك
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أريد حيّنا القديم-يوسف حمدان - نيويورك

أريد حيّنا القديم رَسَت سَفينتي في الشاطئِ البعيدْ هجرتُ حيَّنا القديمْ

أريد حيّنا القديم
رَسَت سَفينتي
في الشاطئِ البعيدْ
هجرتُ حيَّنا القديمْ
أردتُ أن تمْتَصَّني
ضياءُ أكبر المدنْ
أردتُ أن أغوصَ
في زُحامها الشديدْ
وجدت كل شيءْ..
رأيت كل شيءْ..
لكنني لم أجد شيئاً على مقاسِ
ما اشتهاهُ الحلمُ من بعيدْ
رأيتُ يومَ عيدْ
ولم أجدْ على وُجوهِ الناسِ
بهجةً عهِدتُها في حيِّنا
ولم أجدْ في الشارعِ النظيفِ
بسمةً تقولُ أنها تَسرَبت
من قلبِ ساكنٍ سعيدْ
شعرتُ أنّني اختنقتُ
تحتَ وطأةِ الإسمنتِ والحَديدْ..
دُعيتُ مرةً إلى زيارةٍ
لشاطئٍ قريبْ
وعندما رأيتُ في الطريقِ
فُسحةً من الفضاءِ
والخَضارِ والزهورْ
غالبتُ طَفرةَ الدموعِ
واستردَّ صدري بعضَ ما فاتَ
من خوافق الهواءِ والحبورْ
صَغُرتُ كلما مشيتُ
قربَ ناطحاتٍ
تحجبُ السماءَ والنجومْ
كبيرةٌ ..كبيرةٌ مدينتي
تَعِجُّ بالسكانِ والزوارْ
جميعُهم يمشونَ باستعجالْ
كأنّهُم يخشونَ أن يفوتَهم قِطارْ
يقضونَ يومَهم في عُلبةِ العملْ
من آخر الظلامِ حتى أوّل الظلامْ
وحينما أراهم يركضونَ
في زُحام الليلِ والنهارْ
أقول مشفقاً: يا أيها العمالْ
عليكم السلام!
***
كبيرةٌ.. غريبةٌ مدينتي
ويلتقي بها الغريبُ بالغريبْ
ويلتقي بها البعيدُ بالقريبْ
غريبةٌ فيها التناقُضاتْ
أرى بها الرفاهَ
والرقراقَ في السرابْ
وفي رُبوعِها أرى
تَجاوُرَ المألوفِ والعُجابْ
وكلّما بحثتُ عن سحابةٍ محجوبةٍ
وقعتُ في براثن الغِيابْ
وضِعتُ في ضبابِ غُربةِ الإيابْ
ودائما أُحِبُّ أن أرى
ما كانَ حيُّنا
وما رسمتُ في الترابْ
أُحِبُّ لمسةَ النسيمِ
تحتَ سِدرةٍ عتيقةٍ
تُظَلِّلُ الرُعاةَ
في السُفوحِ والهِضابْ.
يوسف حمدان - نيويورك


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كفرمندا: القاء عبوة ناسفة على منزل والتسبب بأضرار
افاد المتحدث باسم شرطة الشمال: تم مساء السبت القاء عبوة ناسفة على منزل مواطن (59 عاما) من بلدة كفرمندا، دون وقوع اصابات.سوى بعض الاضرار. ولم تعرف خلفية الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيق وفحص الحيثيات".

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