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الشاباك: الشاب عرفات إرفاعية خرج من منزله لتنفيذ عملية
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القدس والقضاء

الشاباك: الشاب عرفات إرفاعية من الخليل خرج من منزله مع سكين لتنفيذ عملية وشاهد اوري بالغابة فقتلها

علن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية قتل المستوطنة التي تعرضت للطعن في إحدى غابات (عين يائيل) جنوب غربي مدينة القدس منذ يومين

 

"القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية قتل الشابة اوري انسباكر التي تعرضت للطعن في إحدى غابات (عين يائيل) جنوب غربي مدينة القدس منذ يومين.

وزعم (الشاباك) إن المنفذ هو الشاب الفلسطيني عرفات إرفاعية (29 عاما) من سكان مدينة الخليل، مشيرا إلى أنه اعتقل في مدينة رام الله على يد قوة خاصة من الجيش.
وقال أن التحقيقات لا زالت جارية مع الشاب المعتقل، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أنه خرج من منزله يحمل سكينا ويهدف لتنفيذ عملية طعن في بيت جالا، إلا أنه حين رأى الشابة في إحدى الغابات القريبة قرر قتلها.من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقوات التي عملت على ملاحقته واعتقاله بعد ساعات قليلة من العملية، مشددا على أن "يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل من يحاول الإضرار بالإسرائيليين".
بدوره، قال نفتالي بينيت، زعيم حزب (البيت اليهودي) : يجب على نتنياهو أن يرد على جريمة القتل الفظيعة بالبدء فورا في تنفيذ قانون خصم أموال السلطة التي تدفع لـ "الإرهابيين" على حد وصفه.

كلمات دلالية
الشاباك: الشاب عرفات إرفاعية خرج من منزله لتنفيذ عملية
علن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية قتل المستوطنة التي تعرضت للطعن في إحدى غابات (عين يائيل) جنوب غربي مدينة القدس منذ يومين

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