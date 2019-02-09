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ليفربول يعود إلى الصدارة بفوز مريح أمام بورنموث
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ليفربول يعود إلى الصدارة بفوز مريح أمام بورنموث

حقق ليفربول فوزاً سهلاً ومريحاً على حساب بورنموث، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة رقم 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-0.

 

حقق ليفربول فوزاً سهلاً ومريحاً على حساب بورنموث، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة رقم 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-0.

ليفربول كان الطرف المبادر والمتحكم التام في زمام الأمور وكان له التقدم عن طريق رأسية من ساديو ماني في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.ومع عودة جورجينو فينالدوم إلى التشكيلة الأساسية عاد للتسجيل وذلك بهدف رائع وضعه من أعلى الحارس أرتور بوروتش ليسجل الهدف الثاني بصناعة من أندرو روبرتسون.

وفي شوط ثاني كاسح من ليفربول على صعيد الأداء تمكن محمد صلاح من التسجيل بعد تمريرة بكعب القدم من فيرمينو ليضعها المصري بكل سلاسة على يمين الحارس البولندي.فوز اليوم يعيد ليفربول إلى صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه غداً نظيره تشيلسي في ملعب الاتحاد.

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