ريال مدريد وصيفاً للدوري الإسباني بفوزه الكبير على أتلتيكو مدريد

حسم ريال مدريد قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد ، ويصعد إلى وصافة جدول الترتيب.وانتهت مباراة ديربي مدريد التي أقيمت مساء اليوم السبت على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت تقنية “فار” نجمة للمباراة بعد الاعتماد عليها في أربع مرات ، باحتسابها هدف وركلة جزاء ، وإلغاءها هدف وركلة جزاء.وافتتح البرازيلي كاسيميرو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عشر ، قبل أن يعادل الفرنسي أنطوان جريزمان النتيجة في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد وسجل منها سيرجيو راموس هدف التعادل.وفي الشوط الثاني وقف الفار ضد أتلتيكو مدريد بإلغاء هدف بداعي التسلل وركلة جزاء في الللقطتين كان ألفارو موراتا طرفها ، قبل أن يختم البديل جاريث بيل ثلاثية الريال.

وبهذا الفوز صعد ريال مدريد للمركز الثاني وفي رصيده 45 نقطة ، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر برشلونة والذي يواجه أتلتيك بيلباو مساء الأحد.وبات أتلتيكو في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

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