مقتل محمود هاني أبو دهيم من الضفة الغربية مسموما وإحالة والده وزوجة والده للتحقيقات

المرحوم محمود هاني ابو دهيم
كشفت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت جريمة مقتل الشاب محمود هاني ابو دهيم (23 عاما) من سكان قرية الطيرة غرب رام الله، وقبضت على شخصين مشتبهين بارتكاب الجريمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنّ: "شرطة رام الله أُبلغت فجر اليوم السبت عن وجود شاب من سكان قرية الطيرة، غرب رام الله، متوفيا داخل منزل والده في بلدة بيتونيا، وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة للمكان وتم نقل جثمانه الى المستشفى باسعاف الهلال. الأحمر وبالكشف الظاهري لم يستطع الأطباء تحديد سبب ال وفاة . وباشرت الشرطة والنيابة العامة اجراءات التحقيق فيما قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية".
وأضاف ارزيقات بأن: "المباحث العامة أوقفت والد المتوفى وزوجته بعد الإشتباه بهما وبسماع اقوالهما من قبل ضباط ادارة المباحث العامة، حيث أفادا أنهما قاما بدس السم له بالزيت والذي تناوله وادى لوفاته. هذا وتم توقيفهما لحين استكمال الإجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة"، وفقا لما قاله.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- الشرطة: 637 مخالفة سير خلال نهاية الاسبوع في شوارع بالضفة الغربية
- محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة في الضفة الغربية ومقتل منفذها
- الشرطة: 778 مخالفة سير خلال اسبوع في شوارع بالضفة الغربية
- ضبط شابين من الضفة الغربية خلال محاولتهما سرقة سيارة وشاحنة في روش هعاين
- اعتقال مشتبه من الضفة الغربية بالضلوع بحادث دهس اسفر عن مصرع عامل من الطيبة
- اعتقال مشتبهين من الضفة الغربية بمحاولة سرقة سيارتين في منطقة الناصرة
- حماس: الاجهزة الأمنية تعتقل قيادات في الحركة بالضفة الغربية طالت أكثر من 60 شخصًا
- شهيد وعشرات الاصابات برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة
- مئات المواطنين يحتجون أمام منزل نتنياهو ضد الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية