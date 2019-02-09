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مقتل محمود هاني أبو دهيم من الضفة الغربية مسموما
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الضفة الغربية

مقتل محمود هاني أبو دهيم من الضفة الغربية مسموما وإحالة والده وزوجة والده للتحقيقات

كشفت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت جريمة مقتل الشاب محمود هاني ابو دهيم (23 عاما) من سكان قرية الطيرة


المرحوم محمود هاني ابو دهيم 

كشفت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت جريمة مقتل الشاب محمود هاني ابو دهيم (23 عاما) من سكان قرية الطيرة غرب رام الله، وقبضت على شخصين مشتبهين بارتكاب الجريمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنّ: "شرطة رام الله أُبلغت فجر اليوم السبت عن وجود شاب من سكان قرية الطيرة، غرب رام الله، متوفيا داخل منزل والده في بلدة بيتونيا، وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة للمكان وتم نقل جثمانه الى المستشفى باسعاف الهلال. الأحمر وبالكشف الظاهري لم يستطع الأطباء تحديد سبب ال وفاة . وباشرت الشرطة والنيابة العامة اجراءات التحقيق فيما قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية".

وأضاف ارزيقات بأن: "المباحث العامة أوقفت والد المتوفى وزوجته بعد الإشتباه بهما وبسماع اقوالهما من قبل ضباط ادارة المباحث العامة، حيث أفادا أنهما قاما بدس السم له بالزيت والذي تناوله وادى لوفاته. هذا وتم توقيفهما لحين استكمال الإجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة"، وفقا لما قاله.

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