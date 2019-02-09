قطار مانشستر يونايتد يدهس فولهام وينتزع المركز الرابع

حقق مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت فوزاً كبيراً ومستحقاً على فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت على ملعب كرافين كوتاج.

وافتتح نادي الشياطين الحمر باب التسجيل عن طريق اللاعب الفرنسي المتألق بول بوجبا في الدقيقة الرابعة عشرة من الشوط الأول ، وذلك بعد أن حصل على كرة بينية داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الزاوية اليمنى.

وسجل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني بشكل مثير للاعجاب في الدقيقة الثالثة والعشرين ، حيث انطلق من منتصف الميدان بسرعة كبيرة وسار بالكرة نحو مرمى فولهام وسدد كرة زاحفة في الزاوية اليسرى.

وتمكن صانع الألعاب بول بوحبا من تسجيل هدفه الثاني والثالث في اللقاء في منتصف الشوط الثاني في الدقيقة الخامسة والستين ، وذلك من خلال ركلة جزاء سددها بشكل قوي على يمين حارس المرمى سيرجيو ريكو.

ومن بين الإيجابيات التي حققها فريق المدرب أولي جونار سولشاير في هذه المباراة هو الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي ، بعد فوزه في المباراة الماضية ضد ليستر سيتي دون أن يتلق أي هدف (2-0).ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز الكبير إلى النقطة الحادية والخمسين في المركز الرابع مؤقتاً بانتظار مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي ، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة السابعة عشرة في المركز التاسع عشر.

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