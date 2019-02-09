القدس: توقيف سائق للتحقيق بعد ضبطه يقود بسرعة غير قانونية، دون رخصة وهو مخمور

מצ"ב תמונות קרדיט דוברות המשטרה



وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان شرطر السير، جاء فيه ما يلي: "قامت الشرطة بتوقيف سائق مخمور، لا يحمل رخصة سارية المفعول وهو يقود بسرعة 172 كيلومتر بالساعة على شارع رقم 1 في المركز. هذا، ولم يكن السائق السائق يحمل معه هوية".

وتابع البيان: "في البداية، رفض السائق إعطاء أية تفاصيل عنه، وبعد إحالته للتحقيقات تبيّن أنّه من سكان شرقيّ القدس، وأنّ رخصته غير سارية المفعول منذ عام 2005. وتمّ توقيف سيارة السائق لـ 30 يوما، وتمّت إحالة السائق للتحقيقات وستتم إحالته للمثول أمام محكمة الصلح للنظر في طلب تمديد اعتقاله"

إقرا ايضا في هذا السياق: