اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية احتجاج السترات الصفر يتجدد في باريس

أخبارNews & Politics

احتجاج السترات الصفر يتجدد في باريس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
14

حيفا
غيوم متفرقة
14

ام الفحم
غيوم متفرقة
14

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متناثره
14

عكا
غيوم متفرقة
14

راس الناقورة
غيوم متناثره
15

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
غائم جزئ
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

احتجاج السترات الصفر يتجدد في باريس: إصابة أحد المتظاهرين بإصابة خطيرة

أصيب متظاهر من محتجي السترات الصفر إصابة خطيرة في يده، السبت، قرب مقر الجمعية الوطنية بباريس خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

خلال احتجاجات السترات الصفر في باريس

أصيب متظاهر من محتجي "السترات الصفر" إصابة خطيرة في يده، السبت، قرب مقر الجمعية الوطنية بباريس خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بحسب ما أفاد أحد المسعفين المتطوعين في الاحتجاج. قام عناصر الإطفاء باجلاء المصاب، ووضعت ضمادة على مقدمة ذراعه.

ولم يعرف على الفور على وجه الدقة سبب الاصابة. لكن شاهد العيان، سيريان روير، تمكن من تصوير الحادث في نهايته، وقال ان السبب "قنبلة تشتيت" ألقتها قوات الامن حين كان محتجون يحاولون إختراق الاجراءات الأمنية حول مقر البرلمان.

وأضاف هذا الشاب (21 عاما) أن الضحية "مصور من السترات الصفر" كان "يلتقط صورا لاشخاص يحاولون إزالة السواتر حول مقر الجمعية الوطنية". وتابع روير "حين أراد عناصر الشرطة تفريق الجمع، تلقى الضحية قنبلة تشتيت على مستوى الساق واراد تفادي ان تنفجر في ساقه لكنها انفجرت حين لمسها". وتابع: "وضعناه على جنبه وطلبنا الاسعاف. لم يكن المشهد جميلا ، كان يصرخ ألما وبترت كل اصابعه ولم يبق شيء يذكر من اليد".

واكدت قيادة الشرطة ان "متظاهرا أصيب في اليد" وتكفل الاطفائيون به، دون مزيد من التوضيح. واضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف عشرة أشخاص قبيل الساعة 13:00.

وكان الوضع بدأ يتوتر ظهر السبت خلال مرور المسيرة التي انطلقت من جادة الشانزليزيه باتجاه شان دو مارس عند برج ايفل. ولدى وصولهم أمام مبنى الجمعية الوطنية تبول متظاهرون على سياج المقر وحاولوا اقتحام الحواجز التي وضعت لحماية المبنى. وتبادلت قوات الامن والمحتجون اطلاق الغاز المسيل للدموع من جهة والمقذوفات من جهة أخرى، وتعرضت بعض محطات الحافلات للتخريب.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
باريس احتجاج السترات الصفر
توقيف سائق بعد ضبطه يقود مخمورا ومسرعا
القدس: توقيف سائق للتحقيق بعد ضبطه يقود بسرعة غير قانونية، دون رخصة وهو مخمور

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة مطلب الشارع/ نايف ابو صويص
محمد فؤاد زيد الكيلاني
هل السودان بعد سوريا؟/ محمد الكيلاني
بروفيسور اسعد غانم
المشتركة هي خيار وحيد/ ب. اسعد غانم
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab