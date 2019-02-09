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دبورية يتغلب على اتحاد ابناء كفرقرع 2-0
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القدس
مطر خفيف
15

تل ابيب
مطر خفيف
15

عكا
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15

راس الناقورة
غيوم متناثره
15

كفر قاسم
مطر خفيف
15

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
غائم جزئ
18
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نادي دبورية يحتل المكان الاول بعد تغلبه على اتحاد ابناء كفرقرع 2-0

مباراة بيتية في ملعب كفرقرع البلدي، بين كل من ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية، وتكون هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية

خلال المباراة بين ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية

مباراة بيتية في ملعب كفرقرع البلدي، بين كل من ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية، وتكون هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية، المنطقة الشمالية "ب".

واحرز الهدف الاول اللاعب أسعد عماشة في شباك الفريق القرعاوي، واستمرت المباراة في اجواء حامية الوطيس، وسددّ اللاعب عمر العال رميتهُ ليحرز الهدف الثاني في شباك الفريق القرعاوي.

ويذكر أن دبورية في المكان الأول وفي حوّزة الفريق الدبوري 44 نقطة، وبهذا الفوز يتقدم الفريق الدبوري وليصبح في حوّزته 47 نقطة، أما في حوّزة الفريق القرعاوي 16 نقطة وهو في المكان العاشر.

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دبورية يتغلب على اتحاد ابناء كفرقرع 2-0
مباراة بيتية في ملعب كفرقرع البلدي، بين كل من ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية، وتكون هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية

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