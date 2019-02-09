نادي دبورية يحتل المكان الاول بعد تغلبه على اتحاد ابناء كفرقرع 2-0

خلال المباراة بين ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية

مباراة بيتية في ملعب كفرقرع البلدي، بين كل من ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية، وتكون هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية، المنطقة الشمالية "ب".

واحرز الهدف الاول اللاعب أسعد عماشة في شباك الفريق القرعاوي، واستمرت المباراة في اجواء حامية الوطيس، وسددّ اللاعب عمر العال رميتهُ ليحرز الهدف الثاني في شباك الفريق القرعاوي.

ويذكر أن دبورية في المكان الأول وفي حوّزة الفريق الدبوري 44 نقطة، وبهذا الفوز يتقدم الفريق الدبوري وليصبح في حوّزته 47 نقطة، أما في حوّزة الفريق القرعاوي 16 نقطة وهو في المكان العاشر.

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