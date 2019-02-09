نادي دبورية يحتل المكان الاول بعد تغلبه على اتحاد ابناء كفرقرع 2-0

خلال المباراة بين ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية
مباراة بيتية في ملعب كفرقرع البلدي، بين كل من ابناء اتحاد كفرقرع ونادي دبورية، وتكون هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الدرجة الثانية، المنطقة الشمالية "ب".
واحرز الهدف الاول اللاعب أسعد عماشة في شباك الفريق القرعاوي، واستمرت المباراة في اجواء حامية الوطيس، وسددّ اللاعب عمر العال رميتهُ ليحرز الهدف الثاني في شباك الفريق القرعاوي.
ويذكر أن دبورية في المكان الأول وفي حوّزة الفريق الدبوري 44 نقطة، وبهذا الفوز يتقدم الفريق الدبوري وليصبح في حوّزته 47 نقطة، أما في حوّزة الفريق القرعاوي 16 نقطة وهو في المكان العاشر.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
- مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء
- مباريات اليوم الاثنين في الدرجتين العليا والممتازة ضمن الدوري الاسرائيلي
- الليلة: 6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 22 في الدرجة الممتازة
- نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي