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قاسم دراوشة يحصل على المرتبة الثالثة ببطولة الملاكمة
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قرى المرج

الملاكم قاسم دراوشة من اكسال يحصل على المرتبة الثالثة في بطولة اسرائيل للملاكمة

حصل الملاكم الكسلاوي قاسم محمود حسين دراوشة على المرتبة الثالثة في بطولة اسرائيل والتى جرت في كريات جات

الملاكم قاسم دراوشة في بطولة اسرائيل للملاكمة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة اكسال، جاء فيه ما يلي: "حصل الملاكم الكسلاوي قاسم محمود حسين دراوشة على المرتبة الثالثة في بطولة اسرائيل والتى جرت في كريات جات بمشاركة عدد كبير من الملاكمين من الوسط العربي واليهودي. سادت المبارايات منافسة قوية بين الملاكمين وتمخضت في نهاية المطاف على حصول الكسلاوي قاسم دراوشة على المرتبة الثالثة والتي تعتبر مرتبة مشرفة بالنسبة له حيث أنه وخلال فترة قصيرة تمكن من المشاركة في حلبات الملاكمة وفرض نفسه في ميدان الرياضة وخاصة في لعبة الملاكمة".

وتابع البيان: "يتتدرب هذا اللاعب على يد المدرب حمادة الطوبا من الناصرة وخلال العروض تواجد عدد كبير من المدربين الذين اثنوا على اداء قاسم واضافوا قائلين بانه اذا استمر بمثل هذه اللياقة والمهارات العالية فإنه سيصل الى مراتب متقدمة وسيمثل الدولة محليا وعالميا في رياضة الملاكمة. 
وفي حديث مع الملاكم قاسم دراوشة (15 عاما) والذي يدرس في الصف التاسع في مدرسة الرازي الشاملة اكسال قال: انا اعشق هذه اللعبة بشدة واتدرب بجدية واتحلى بلياقة بدنية ومهارات عالية وساستمر بممارسة هذه اللعبة وسأقوم في المستقبل القريب بحصد المراتب المتقدمة اكثر وسأمثل قريتي والوسط العربي احسن تمثيل. وفي النهاية شكر الملاكم قاسم عائلته واصدقاءه على الدعم المعنوي والمادي الذي يساهم في استمراره بتحقيق طموحاته".

واختتم البيان: "ومن جهتها قامت ادارة المدرسة بتقديم التبريكات لقاسم وستقوم بتكريمه على هذا الانجاز في المدرسة امام الطلاب وستستمر في مواكبة عطائه في هذا المجال متمنية له مزيدا من التقدم وحصد الانجازات"، إلى هنا نص البيان.

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اكسال ملاكمة قاسم دراوشة
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