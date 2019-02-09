حورية فرغلي ضيفة شرف فيلم حملة فرعون

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني

تشارك الفنانة حورية فرغلي، كضيفة شرف في فيلم "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد ومحمود عبد المغنى، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الفطر المقبل، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث صورت حورية مشهدين خلال أحداث الفيلم فى منطقة 6 أكتوبر، والفيلم يعد اللقاء الأول الذى يجمع بين الفنان عمرو سعد ورؤوف عبد العزيز كمخرج فى أول تجاربه السينمائية.

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، رامز أمير، حورية فرغلى، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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