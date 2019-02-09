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أم الفحم: العثور على سيارة مسروقة وسط حقل
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وادي عارة

أم الفحم: العثور على سيارة مسروقة وسط حقل والشرطة تحقق

يقوم خبراء المتفجرات في هذه الأثناء بفحص سيارة مسروقة في منطقة أم الفحم، والتي أبلغ عنها سكّان المنطقة الذين تجولوا في المكان


ال سيارة التي عُثر عليها بالقرب من أم الفحم / تصوير الشرطة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "يقوم خبراء المتفجرات في هذه الأثناء بفحص سيارة مسروقة في منطقة أم الفحم، والتي أبلغ عنها سكّان المنطقة الذين تجولوا في المكان. وفي البلاغ الذي تلقته الشرطة، جاء أنّ السيارة من نوع مازدا وهي مركونة بطريقة تثير الشبهات وسط حقل دون وجود أي مالك لها في الجوار".

وتابع البيان: "وبعد التحقيقات، تبيّن أن السيارة مسروقة، وصاحبها هو من المركز وكان قد قدم بلاغا حول الموضوع مؤخرا. هذا، وباشر رجال الشرطة بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة"، إلى هنا نصّ البيان.

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أم الفحم تحقيقات سيارة شرطة
أم الفحم: العثور على سيارة مسروقة وسط حقل
يقوم خبراء المتفجرات في هذه الأثناء بفحص سيارة مسروقة في منطقة أم الفحم، والتي أبلغ عنها سكّان المنطقة الذين تجولوا في المكان

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