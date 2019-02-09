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هناك بعض الأكل الممنوع للحامل في الشهور الأولى، ولأهمية هذا الموضوع تحديدًا، نقدم لك المقال التالي ليوضح هذه الأطعمة. جدير بالذكر أنه خلال فترة الحمل، تلعب التغذية دورًا هامًا في سلامة الحمل، ونمو وتطور الجنين بالشكل السليم أيضًا، بدوره يلعب النظام الغذائي أهمية كبيرة في الشهور الأولى من الحمل.

هناك مجموعة من الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها خلال الشهور الأولى من الحمل، فهي قد تسبب الضرر للجنين والخطر للحمل. إليك أهم هذه الأطعمة:

1- الجبن الطري

يصنع الجبن الطري من الحليب غير المبستر، وهذا يعني أنه قد يحتوي على بعض أنواع البكتيريا التي لم يتم التخلص منها مثلما يحدث في عملية البسترة. هذه البكتيريا من شأنها أن تسبب التسمم الغذائي، وهي حالة تترافق مع الكثير من الأعراض المزعجة أهمها الإسهال والقيء، وهي أعراض تؤثر على صحة الحمل سلبًا.

2- الطعام المعلب والمصنع

تنصح الحوامل في الشهور الأولى بالتحديد من الحمل في محاولة تجنب تناول الأطعمة المعلبة والمصنعة مثل:

العصير

الأطعمة التي يتم تحضيرها من خلال استخدام الميكرويف

بودرة الكعك الجاهز

الحليب المكثف.

هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر والملح أيضًا، كما أنها غنية بالمواد الحافظة، وخالية بالسعرات الحرارية والمغذيات، أي لا تقدم الفائدة لحملك وجنينك.

إضافة إلى ذلك، بعض الأطعمة المعلبة قد تحتوي على أنواع معينة من البكتيريا التي قد تسبب التسمم الغذائي.

3- المأكولات البحرية

هي من الاكل الممنوع للحامل في الشهور الاولى، إلا أنه لا ينطبق على جميع أنواع المأكولات البحرية.

التحذير هنا يشمل تلك المأكولات الغنية بالزئبق والتي من شأنها أن تسبب الإصابة بتسمم الزئبق، والذي يؤثر بشكل سلبي على الجنين.

إن كنت تحبين المأكولات البحرية، عليك التركيز على السلمون تحديدًا، مع التأكد من تحديد الكميات المتناولة.

4- البابايا

تحتوي البابايا غير الناضجة أو غير الناضجة تمامًا على مادة اللاتكس والتي من شأنها أن تحث الرحم على التقلص، مما يرفع من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل.

في المقابل من الممكن تناول البابايا الناضجة لما تحتويه من معادن وفيتامينات ضرورية للجسم، ولكن باعتدال وبعد استشارة الطبيب.

5- الأناناس

إن كنت من محبي الأناناس، ننصحك الان بالابتعاد عنه، فهو يحتوي على مادة تدعى بروميلين (Bromelain) الذي يساعد في استرخاء العضلات مما يرفع من خطر الإصابة بالإجهاض.

6- اللحوم النيئة وغير المطهية جيدًا

فهذه اللحوم تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا التي لا يتم التخلص منها عن طريق الطهي والحرارة اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على صحة الحمل والجنين أيضًا.

إن رغبت في تناول اللحوم، تأكدي أن يتم طهيها جيدًا لضمان التخلص من البكتيريا الموجودة بها.

7- الكافيين

بالنسبة للكافيين، فهو غير ممنوع بتاتًا، إلا أنه من الضروري تحديد الكمية المتناولة، فهذه المادة من شأنها أن تلحق الضرر بجنينك.

تأكدي من طبيبك حول ما إذا كان وضعك الصحي يسمح بتناول الكافيين، مع التأكد من الكمية المسموحة لك.

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