أرجاء مباراة الديربي الطمراوي بسبب أحوال الملعب البلدي

الملعب البلدي في طمرة
تقرر ارجاء مباراة الديربي بين شباب طمرة ومكابي طمرة والتي كان من المفترض أن تقام اليوم السبت عن الساعة 14:45. وأفاد مراسل موقع العرب أنّه بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية في البلاد وبسبب بظروف الملعب البلدي في طمرة ومستنقعات المياة به قرر الاتحاد العام لكرة القدم أرجاء مباراة الدربي الى يوم الثلاثاء القادم.
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