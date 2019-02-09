مسيرة تسامح في كفرمندا بمشاركة مؤنس عبد الحليم وعلي زيدان بعد الأحداث المؤسفة

صورة من المسيرة في كفرمندا
بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلدة في أعقاب نتائج انتخابات السلطات ال محلية ، أقيمت في كفرمندا مسيرة تسامح وأخوّة بين أبناء البلد الواحد وتقدّمها رئيس المجلس المحلي مؤنس طه عبد الحليم والمرشّح علي خضر زيدان، غلى جانب عدد من الشخصيات الجماهيرية البارز.
والجدير ذكره أنّهّ بادر إلى هذه المسيرة أئمة المساجد والشيوخ من منطقة الجليل وكفرمندا وأهل البلدة. ورثفعت خلالها شعارات تنبذ العنف وتنادي بالمحبة والتسامح والصلح بين الأهل.
يذكر أنّ كفرمندا شهدت سلسلة من الأحداث المؤسفة من اعتداءات وشجارات باستخدام الحجارة والألعاب النارية والزجاجات الحارقة على مدار نحو 3 أشهر، في أعقاب نتائج انتخابات السلطة المحلية والتي أسفرت عن فوز مؤنس طه عبد الحليم على منفسه طه خضر زيدان.
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