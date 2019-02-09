فيديو: النجمة جنات في مسلسل كارمن

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل، الفيديو الرسمي الخاص بال أغنية عبر موقع يوتيوب
قدّمت النجمة المغربية جنات أغنية المسلسل المصري “كارمن” بصوتها وهي بعنوان “لسه هتحلى”. وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية عبر موقع يوتيوب. والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أيمن نبيل، أمّا مسلسل “كارمن” فهو من إخراج حسين شوكت.
يذكر أن مسلسل كارمن، يشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، محمد الكيلاني، ولاء الشريف، هاجر أحمد، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي.
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