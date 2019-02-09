أحوال الطقس تتسبب بتأجيل مباراة مكابي الرينة وعرب النجيدات

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تقرر اجراء المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في كفركنا أيضا

تقرر تأجيل المباراة بين فريقي مكابي الرينة ومكابي عرب النجيدات، على ملعب كفركنا، بسبب أحوال الطقس الماطرة، والتي حولت الملعب الى بركة ماء ومستنقعات.

وعليه تقرر اجراء المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في كفركنا أيضا، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". كما تم تأجيل مباراة لفريق الدرجة الثالثة بيتار رضوان كفركنا، لنفس السبب.

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