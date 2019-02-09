عزيزتي الزوجة: كيف تكونين مصدر إلهام لزوجك؟

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الجميع يحتاج إلى مصدر إلهام يدفعه إلى النجاح والمضي قدماً في طريق طموحاته وأهدافه، وعندما تكون الزوجة مصدر الإلهام لزوجها، فإن هذا يعمق العلاقة بين الزوجين ويعززها. وإليكِ 5 طرق تساعدك على أن تكوني مصدر إلهام لزوجك..

1- إلهام زوجك عبر الصدق في مشاعرك

يجب أن تكوني صادقة في مشاعرك، ومنفتحة بشأن كل ما تشعرين به سواء كان إيجابياً أو سلبياً، وهذا فقط بدافع الحب.

إن انفتاحك وصدقك في مشاعرك يمنح زوجك الشعور بالأمان الكافي لمشاركة مشاعره معه، الأمر الذي يضيء له الأفكار ويدفعه إلى المزيد من الأحلام والطموحات.

2- إلهام زوجك من خلال تعاطفك معه

عليكِ التفكير دائماً فيما يتحمّله زوجك من أعباء، يجب أن تكوني زوجة متعاطفة، ويجب أيضاً أن تظهري شعورك بالتعاطف لزوجك، هذا يبث في وجدانه رسالة أنكِ داعمة له، وأنكِ موجودة دائماً إلى جواره، وعلى استعداد لمشاركته أعباءه، وهذا يلهمه الاستمرار والمقاومة وبذل المزيد من الجهد من أجل مستقبلكما.

3- إلهام زوجك للتغلّب على تحدّيات ال حياة

إحدى الدراسات أفادت أن 70% من الأزواج يشعرون بانخفاض الرضى عن العلاقة خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمار أطفالهم، قد يكون هذا لأنهم لا يعلمون أنهم بصدد مواجهة أحد تحديات الحياة، وهو وجود طفل يحدث تغييراً كبيراً في حياتهم.

أما توقع التحديات، فإنه يحدّ من المشاكل الناجمة عن هذه العقبات، وإليكِ خطوات إلهام زوجك للتغلب على تحديات الحياة:

الخطوة الأولى: تحدثي مع زوجك عن التحديات المتوقعة في حياتكما.

الخطوة الثانية: ضعا خطة لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بالطريقة الصحيحة المناسبة لنمط حياتكما.

الخطوة الثالثة: أخبري زوجك أنكِ تقبلين كونه زوجاً غير مثالي، خصوصاً مع وجود عقبات.

الخطوة الرابعة: أخبري زوجك بمكانته في قلبك، ومدى إيمانك بقدراته على مواجهة هذه التحديات، والتغلّب عليها بحكمة.

4- إلهام زوجك عبر السلام

إن أكبر خطوة لتدمير الزواج هي تصعيد المشاكل، إذا غضب زوجك من شيء، فبادلتِه بالغضب، فإن المشكلة تزداد تعقيداً، أما أن تتحلّي بالهدوء والصبر، فإن هذا يلهم زوجك باتباع نفس الأسلوب، والإيمان بأن الخلافات لا يجب أن تتحول إلى معارك، وهذا ينطبق على كل مشاكل الحياة.

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