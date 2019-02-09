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كل العرب صحة اخبار وتقارير النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.. والسبب؟

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النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.. والسبب؟
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النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.. والسبب؟

مرض الأنيميا، أو فقر الدم، الناجم عن نقص نسبة الحديد في الدم، هو مرض شائع لدى نسبة غير قليلة من سكان العالم، ولكن النساء هن الأكثر إصابة به


صورة توضيحية

مرض الأنيميا، أو فقر الدم، الناجم عن نقص نسبة الحديد في الدم، هو مرض شائع لدى نسبة غير قليلة من سكان العالم، ولكن النساء هن الأكثر إصابة به، وذلك للأسباب التالية:

- فقدان الدم شهرياً في الدورة الشهرية.
- زيادة احتياج الجسم من الحديد خلال فترات الحمل والرضاعة.
- اتباع النساء لحميات غذائية لا تحتوي على مصادر كافية من الحديد.
- تضاف الأسباب العامة التي تؤدي إلى الإصابة بنقص الحديد، مثل الأمراض المعوية، والإصابة بالطفيليات، والأدوية التي تسبب سوء امتصاص الحديد.

أما عن أعراض نقص الحديد في الدم فهي:

- الشعور بالإرهاق والضعف العام.
- انخفاض التركيز والإنتاج.
- انخفاض المناعة، وبالتالي الإصابة بالأمراض المعدية بنحو متكرر.
- التهاب اللسان.
- الشعور بالبرد أو الحر بشدة وبسرعة، فالجسم لا يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارته.

وللوقاية من نقص الحديد في الجسم احرصي على اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة من الحديد تكفي احتياجات جسمك، وعند التعرّض لحالات احتياج أعلى من الحديد، مثل الحمل والولادة والرضاعة، عليكِ تزويد نسبة الحديد التي تدخل إلى جسمك عبر المكمّلات الغذائية.

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فقر الدم نساء
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