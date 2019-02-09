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عودة يجمع 650 الف شيكل لأبناء سخنين
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من أهل الخير لصالح فريق إتحاد أبناء سخنين وذلك لدعم مسيرته الرياضية في الدرجة العليا.
كتب:
نُشر: 2019-02-09 12:00:49
كلمات دلالية
عودة يجمع 650 الف شيكل لأبناء سخنين
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من أهل الخير لصالح فريق إتحاد أبناء سخنين
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هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب"
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