وائل كفوري يُشعِل أجواء هلا فبراير بأغانيه



الفنّان وائل كفوري

شارك الفنّان وائل كفوري في مهرجان فبراير الكويت لعام 2019؛ حيث كان حفلاً ساهراً حضره عدد كبير من الجمهور، وذلك على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، كما شارك في الحفل الفنّان نبيل شعيل.

وخلال الحفل قدّم كفوري باقة مُتنوِّعة من ال أغاني المُتميِّزة، وأشعل الأجواء بأغانيه الرائعة، وقد تفاعل الجمهور معه خلال الحفل بشكل واضح.

يذكر أنّ أحدث أعمال كفوري الفنية أُغنِيّة "أخدت القرار" التي حقّقت نسب مشاهدة عالية فور طرحها وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

إقرا ايضا في هذا السياق: