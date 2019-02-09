كاظم الساهر يعتذر عن تغيير لقبه ويكشف السبب



الفنّان كاظم الساهر

نشر الفنّان كاظم الساهر تسجيلاً صوتياً عبر حسابه على انستقرام ليُوضِّح لجمهوره السبب وراء طلبه بتغيير لقبه في الأوراق الرسمية.

وقال الساهر في رسالته: "في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنِيّة اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، وأيّ عدم تطابق في الأسماء يعني مشكلة كبيرة".

وتابع كاظم الساهر: "لا أريد أن أشرحها بالتفصيل، وما يقارب السنة معاملتي الرسمية متوقفة في الخارج لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأنّ الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، ولم تكف، فنصحني المحامي بذلك وهي فقط حبر على ورق".

وأضاف كاظم: "لا أقصد أيّ إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وأي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية. أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي. كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح أفتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق.. أنا ابن العراق وأعتز بكل عشائر العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، لي الشرف أن أنال منكم هذا الاهتمام، وأعتذر إذا كان هذا الأمر تسبّب في ألم لأحد، الموضوع حبر على الورق، أمّا الأصل فأنا ابن بلاد الرافدين".

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