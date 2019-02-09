النائب أيمن عودة يجمع 650 الف شيكل ويسلّمهم لفريق اتحاد أبناء سخنين

النائب أيمن عودة خلال زيارته لاستاد الدوحة
رئيس البلدية د. صوت أبو ريا يعد كل لاعب بمكافأة في حالة البقاء بالدرجة العليا.
النائب أيمن عودة:
فريق سخنين يمرّ بأزمة، والآن بالذات يجب دعمه وتشجيعه من جميع أبناء شعبنا.
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من أهل الخير لصالح فريق إتحاد أبناء سخنين وذلك لدعم مسيرته الرياضية في الدرجة العليا.
وقدم مدير الفريق السيد محمد ابو يونس ولاعبي الفريق للنائب عودة كرة قدم موقّعة من لاعبي الفريق عرفانًا لجهوده في دعم الفريق. هذا وأعلن رئيس البلدية صفوت ابو ريا عن مكافأة لكل لاعب في حال بقاء الفريق في العليا.
وقال النائب عودة مُعقّبًا: "فريق سخنين يستحق منا كل خير وعلينا التكثيف من الدعم المعنوي والمادي للفريق. اتحاد أبناء سخنين هو فريق المجتمع العربي برمّته في الدرجة العليا. فبجانب الإنجاز الرياضي غير المسبوق والموحِّد لجماهيرنا، فهو تحدٍّ سياسيّ لمن يخشى من الوجود العربي في المؤسسات المختلفة ومنها على أرض الملعب، وعلى الشاشة وعلى الساحة الرياضية."
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