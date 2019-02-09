اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية يافة الناصرة: إصابتان جرّاء حريق بمنزل

أخبارNews & Politics

يافة الناصرة: إصابتان جرّاء حريق بمنزل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم
15

حيفا
غيوم
15

ام الفحم
مطر خفيف
16

القدس
مطر خفيف
16

تل ابيب
مطر خفيف
17

عكا
غيوم
15

راس الناقورة
غيوم
15

كفر قاسم
مطر خفيف
16

قطاع غزة
سماء صافية
17

ايلات
سماء صافية
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

إصابة سيّدة مريضة جرّاء اندلاع النيران بسريرها في يافة الناصرة وحالتها خطيرة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ سيّدة أصيبت جرّاء حريق شبّ اليوم السبت داخل منزل في يافة الناصرة، حيث وصفت حالتها بالخطيرة


السرير الذي رقدت عليه المصابة (تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ)

تمّ تخليص مصابة في السبعينات من عمرها حيث وصفت حالتها بالخطيرة إضافة إلى إصابة شخص آخر وحالته طفيفة

التحقيق الأولي أشار إلى أنّه شبّ الحريق في المنزل جراء تماس كهربائي في سرير تمريض (מיטה סיעודית) الذي كانت ترقد عليه السيدة المصابة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ سيّدة أصيبت جرّاء حريق شبّ اليوم السبت داخل منزل في يافة الناصرة ، حيث وصفت حالتها بالخطيرة، إلى جانب تسجيل إصابة أخرى وصفت بالطفيفة.وبحسب ما أوردته طواقم نجمة داوود الحمراء فإنّ "السيدة في السبعينات من العمر وقد أصيبت جراء تعرضها لحروق بالوجه واستنشاقها الدخان وقد أحيلت للعلاج في مستشفى رمبام، أمّا المصاب الآخر فهو رجل في الستينات من العمر أصيب جرّاء استنشاق الدخان وقد تمّ نقله الى مستشفى الناصرة الانجليزي بحالة طفيفة"، كما ورد البيان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، انّه:"تمّ تخليص مصابة في السبعينات من عمرها حيث وصفت حالتها بالخطيرة إضافة إلى إصابة شخص آخر جرّاء حريق شب في منزل ببلدة يافة الناصرة"، وأوضح أنّ:"طواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان وعملت على تخليص العالقين واخماد الحريق فيما يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق"، كما ورد في البيان.

لاحقًا، أفاد كايد ظاهر أنّ:"التحقيق الأولي لمحقق سلطة الاطفاء والانقاذ أشار إلى أنّه شبّ الحريق في المنزل جراء تماس كهربائي في سرير تمريض (מיטה סיעודית) الذي كانت ترقد عليه السيدة المصابة بسبب حالتها الصحية"، كما ورد في البيان.

فيما ذكرت شرطة الشمال في بيانها أنّ:"الحريق شبّ داخل مبنى مكوّن من 3 طوابق، وأسفر عن اصابة سيدة (70 عامًا) وحالتها خطيرة وقد تمّت احالتها الى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة رجل (67 عامًا) وحالته طفيفة (وفقًا لمصادر طبية). هذا، وقد باشر محققو الشرطة وسلطة الاطفاء والانقاذ التحقيقات"، كما ورد في البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
يافة الناصرة حريق إصابة
عودة يجمع 650 الف شيكل لأبناء سخنين
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من أهل الخير لصالح فريق إتحاد أبناء سخنين

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمد فؤاد زيد الكيلاني
هل السودان بعد سوريا؟/ محمد الكيلاني
بروفيسور اسعد غانم
المشتركة هي خيار وحيد/ ب. اسعد غانم
د. صالح نجيدات
رسالة الى قادة المشتركة/ د.صالح نجيدات
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab