إصابة سيّدة مريضة جرّاء اندلاع النيران بسريرها في يافة الناصرة وحالتها خطيرة



السرير الذي رقدت عليه المصابة (تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ)

تمّ تخليص مصابة في السبعينات من عمرها حيث وصفت حالتها بالخطيرة إضافة إلى إصابة شخص آخر وحالته طفيفة

التحقيق الأولي أشار إلى أنّه شبّ الحريق في المنزل جراء تماس كهربائي في سرير تمريض (מיטה סיעודית) الذي كانت ترقد عليه السيدة المصابة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ سيّدة أصيبت جرّاء حريق شبّ اليوم السبت داخل منزل في يافة الناصرة ، حيث وصفت حالتها بالخطيرة، إلى جانب تسجيل إصابة أخرى وصفت بالطفيفة.وبحسب ما أوردته طواقم نجمة داوود الحمراء فإنّ "السيدة في السبعينات من العمر وقد أصيبت جراء تعرضها لحروق بالوجه واستنشاقها الدخان وقد أحيلت للعلاج في مستشفى رمبام، أمّا المصاب الآخر فهو رجل في الستينات من العمر أصيب جرّاء استنشاق الدخان وقد تمّ نقله الى مستشفى الناصرة الانجليزي بحالة طفيفة"، كما ورد البيان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، انّه:"تمّ تخليص مصابة في السبعينات من عمرها حيث وصفت حالتها بالخطيرة إضافة إلى إصابة شخص آخر جرّاء حريق شب في منزل ببلدة يافة الناصرة"، وأوضح أنّ:"طواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان وعملت على تخليص العالقين واخماد الحريق فيما يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق"، كما ورد في البيان.

لاحقًا، أفاد كايد ظاهر أنّ:"التحقيق الأولي لمحقق سلطة الاطفاء والانقاذ أشار إلى أنّه شبّ الحريق في المنزل جراء تماس كهربائي في سرير تمريض (מיטה סיעודית) الذي كانت ترقد عليه السيدة المصابة بسبب حالتها الصحية"، كما ورد في البيان.

فيما ذكرت شرطة الشمال في بيانها أنّ:"الحريق شبّ داخل مبنى مكوّن من 3 طوابق، وأسفر عن اصابة سيدة (70 عامًا) وحالتها خطيرة وقد تمّت احالتها الى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة رجل (67 عامًا) وحالته طفيفة (وفقًا لمصادر طبية). هذا، وقد باشر محققو الشرطة وسلطة الاطفاء والانقاذ التحقيقات"، كما ورد في البيان.

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