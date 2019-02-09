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استعدادات لتشييع جثمان المرحومة سوار قبلاوي
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وادي عارة

زهرة أخرى قُطفت في ريعان الشباب: أم الفحم تشيّع جثمان المغدورة سوار قبلاوي متشحة بالسواد

شيّعت مدينة أم الفحم جثمان الطالبة الجامعية المرحومة سوار زكريا قبلاوي، حيث انطلق موكب الجنازة من مسجد قطاين الشومر

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اتشحت أم الفحم بالسواد وسادتها أجواء من الحزن والألم بعد وصول نبأ وفاة المغدورة يوم الأربعاء الماضي

شيّعت مدينة أم الفحم جثمان الطالبة الجامعية المرحومة سوار زكريا قبلاوي (20 عامًا)، حيث انطلق موكب الجنازة من منزل المرحومة إلى مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار بالمدينة للصلاة عليها عند موعد الظهر، وبعدها توجّه الموكب إلى مقبرة حي الشرايع في المدينة حيث ليوارى جثمانها الطاهر الثرى.

واتشحت أم الفحم بالسواد وسادتها أجواء من الحزن والألم بعد وصول نبأ وفاة المغدورة يوم الأربعاء الماضي، والتي وفقًا للشبهات قد قتلت في بلدة ازميت التركية، إذ كانت تسكن هناك من أجل دراسة اللغة التركية استعدادا للالتحاق بكلّيّة الطب لاحقًا.

يذكر أنّ جثمان المرحومة وصل البلاد من تركيا منتصف الليلة الماضية. وذكرت عائلة المرحومة في بيان عممته على وسائل الاعلام أنّه سيتم استقبال التعازي في قاعة مسجد قطاين الشومر، ابتداءً من اليوم السبت 09.02.2019، والتزامًا بقرار المجلس البلدي فإنّ استقبال التعازي سيكون بعد الساعة الثانية ظهرًا خلال أيام العزاء.

في الفيديو: حديث مع رئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي

وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، حيث قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية. وذكرت وسائل إعلام تركية صباح الجمعة أنّ الوالد قال في التحقيق معه ان شقيقها قتلها شنقًا. ووفق أحد الصحفيين الاتراك اعترف الشقيق بانه ارتكب ذلك على خلفية ما يسمى بالمس بشرف العائلة. 


لحظة اخراج جثمان المرحومة من منزلها في أم الفحم

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سوار فبلاويأم الفحمجنازة
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