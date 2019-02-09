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كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية د. منصور عباس: الأقصى بوصلة نهضتنا

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د. منصور عباس: الأقصى بوصلة نهضتنا
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القدس والقضاء

د. منصور عباس خلال اللقاء الشهري: الأقصى بوصلة نهضتنا والقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية

نظمت الحركة الاسلامية وجمعية الاقصى اللقاء الشهري في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الذي انطلق من سنوات طويلة


صور من اللقاء

ثلاثون حافلة وعشرات ال سيارات في لقاء الاقصى الشهري

د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب رئيس الحركة الاسلامية تحدث في محاضرته عن أهمية المسجد الاقصى كبوصلة موجهة لنهضة امتنا وشعبنا ومجتمعنا العربي

نظمت الحركة الاسلامية وجمعية الاقصى اللقاء الشهري في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الذي انطلق من سنوات طويلة، حيث شارك في هذا اللقاء الأهل من الداخل، رجالا ونساء وأطفالا،  بعشرات الحافلات والسيارات من مختلف البلدات العربية، حيث اعتادت جمعية الاقصى تنظيم هدا اليوم كل شهر بالإضافة الى مشاريعها المستمرة لشد الرحال للمسجد الاقصى ومشاريع متنوعة لخدمة ودعم أهل القدس في صمودهم ضد عمليات التهجير والهدم والتهويد.

عرف اللقاء الشيخ محمد محاميد من يافا حيث رحب بالحضور واثنى على المشاركة الواسعة. وشارك في هذا اللقاء الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب رئيس الحركة الاسلامية وتحدث في محاضرته عن أهمية المسجد الاقصى كبوصلة موجهة لنهضة امتنا وشعبنا ومجتمعنا العربي، حيث يرمز فيها لثوابتنا الدينية والوطنية، وبين دلالات الاسراء لبيت المقدس، وسلوك جيوش الفتح كيف أقاموا العدل ورفعوا الظلم وبنوا حضارة راشدة، بينما جيوش الاحتلال يهدم حياة الانسان الفلسطيني وتهدد المقدسات وتعتدي عليها.


وتحدّث الدكتور منصور عباس عن معالم ركائز يجب ان نفقهها: اولها ان التغيير والنهضة الحقيقية تبدأ بالنفس فقبل ان تغير العالم غير ما في نفسك وجدد قواك. المعلم الثاني هو اهمية الوحدة ونبذ الفرقة والشقاق بين ابناء المجتمع والأمة الواحدة. والثالث يرتكز الى اهمية بناء المجتمع بقواه الذاتية ممثلا لذلك بمشاريع الوقف الاسلامي التي كانت عماد نهضة المجتمع وسبيل اعتماده على ذلك ولهذا فقد قال ان الأهمية الكبرى في المرحلة القادمة هي العمل على تحرير المقدسات واستثمارها للصالح والنفع العام.
وقد اختتم اللقاء المنشد محمود ابو اللوز بقصائده الروحية، وصلى الجميع صلاة العشاء في قبة الصخرة وانطلقوا لبيوتهم.

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كلمات دلالية
منصور عباسالأقصىالقدسالحركة الإسلامية
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