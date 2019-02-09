جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 09.02.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30 فولهام - مانشستر يونايتد

17:00 ليفربول - بورنموث

17:00 ساوثهامتون - كارديف سيتي

17:00 كريستال بالاس - وست هام يونايتد

17:00 واتفورد - إيفرتون

17:00 هيديرسفيلد تاون - آرسنال

19:30 برايتون - بيرنلي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00خيتافي - سيلتا فيغو

17:15 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

19:30 إسبانيول - رايو فاليكانو

21:45 جيرونا - هويسكا

الدوري الإيطالي الدرجة A

19:00 فيورنتينا - نابولي

21:30 بارما - انتر ميلان

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 بو روسيا دورتموند - هوفنهايم

16:30 فرايبورج - فولفسبورج

16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ - هيرتا برلين

16:30 هانوفر 96 - نورنبيرغ

16:30 لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت

19:30 بايرن ميونيخ - شالكه 04

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

18:00 باريس سان جيرمان - بوردو

21:00 ستراسبورج - أنجيه

21:00 أميان - كان

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