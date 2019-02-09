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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

رياضة وشبابSports

أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم
15

حيفا
غيوم
14

ام الفحم
غيوم
15

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
غيوم
14

راس الناقورة
غيوم
15

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
سماء صافية
15
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جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 09.02.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز
14:30 فولهام - مانشستر يونايتد 
17:00 ليفربول - بورنموث
17:00 ساوثهامتون - كارديف سيتي
17:00 كريستال بالاس - وست هام يونايتد
17:00 واتفورد - إيفرتون
17:00 هيديرسفيلد تاون - آرسنال 
19:30 برايتون - بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00خيتافي - سيلتا فيغو 
17:15 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 
19:30 إسبانيول - رايو فاليكانو 
21:45 جيرونا - هويسكا 
الدوري الإيطالي الدرجة A
19:00 فيورنتينا - نابولي 
21:30 بارما - انتر ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 بو روسيا دورتموند - هوفنهايم
16:30 فرايبورج - فولفسبورج
16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ - هيرتا برلين 
16:30 هانوفر 96 - نورنبيرغ 
16:30 لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت 
19:30 بايرن ميونيخ - شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 باريس سان جيرمان - بوردو 
21:00 ستراسبورج - أنجيه 
21:00 أميان - كان

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