جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 09.02.2019، وهي على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
14:30 فولهام - مانشستر يونايتد
17:00 ليفربول - بورنموث
17:00 ساوثهامتون - كارديف سيتي
17:00 كريستال بالاس - وست هام يونايتد
17:00 واتفورد - إيفرتون
17:00 هيديرسفيلد تاون - آرسنال
19:30 برايتون - بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00خيتافي - سيلتا فيغو
17:15 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
19:30 إسبانيول - رايو فاليكانو
21:45 جيرونا - هويسكا
الدوري الإيطالي الدرجة A
19:00 فيورنتينا - نابولي
21:30 بارما - انتر ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 بو روسيا دورتموند - هوفنهايم
16:30 فرايبورج - فولفسبورج
16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ - هيرتا برلين
16:30 هانوفر 96 - نورنبيرغ
16:30 لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت
19:30 بايرن ميونيخ - شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 باريس سان جيرمان - بوردو
21:00 ستراسبورج - أنجيه
21:00 أميان - كان
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