عقد راية الصلح بين عائلة خليلية من زيمر وعائلة بيادسة من باقة الغربية



خلال مراسيم راية الصلح

جرت مراسيم الصلح في قاعة مجلس زيمر المحلي برئاسة تميم أبو ياسين الذي استضاف الصلح

بأجواء أخوية مليئة بالتسامح والمحبة، عقدت راية صلح بين عائلة صبري عبد الرحيم الحاج طاهر خليلية من زمير وعائلة سعيد بيادسة من باقة الغربية، مع عائلة محمد عبد الفتاح طاهر خليلية (زيمر)، ذلك على اثر خلاف بين الأطراف.

وجرت مراسيم الصلح في قاعة مجلس زيمر المحلي برئاسة تميم أبو ياسين الذي استضاف الصلح، وبحضور رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ، لجنة الصلح في باقة، رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة.

هذا، وقد بادر لهذا الصلح كل من أمير جيوسي وعبدالله ناطور من قلنسوة ووجهاء باقة وزيمر وبالتعاون مع شرطه زيمر وممثل الشرطة للشؤون العربية الون بيران. خلال المراسيم تصافح الجميع واعلنوا عن انهاء الخلافات واعادة العلاقات الطيبة فيما بينهم.

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