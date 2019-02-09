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الاثنين صباحًا: انقطاع بتزويد المياه في اكسال
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الناصرة والقضاء

الاثنين صباحًا: انقطاع بتزويد المياه في اكسال بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه‎

اتحاد جبال الناصرة أعلن انّ انقطاعًا بتزويد المياه سيتم في اكسال بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه


الصورة من اتحاد جبال الناصرة

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:"انقطاعًا بتزويد المياه سيتم يوم الأثنين صباحا 2019/2/11، في بلدة اكسال ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. وتقوم شركة جبال الناصرة بهذا الإجراء بسبب تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه في البلدة".
وأضاف البيان " يأتي هذا الإجراء لمواصلة تنفيذ الأعمال بشبكة المياه، وعليه يدعو اتحاد جبال الناصرة الى اتخاذ الإحتياطات اللازمة والتزود بكميات المياه للشرب وغيرها"، بحسب البيان.

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