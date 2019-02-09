الاثنين صباحًا: انقطاع بتزويد المياه في اكسال بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه‎

الصورة من اتحاد جبال الناصرة
عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:"انقطاعًا بتزويد المياه سيتم يوم الأثنين صباحا 2019/2/11، في بلدة اكسال ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. وتقوم شركة جبال الناصرة بهذا الإجراء بسبب تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه في البلدة".
وأضاف البيان " يأتي هذا الإجراء لمواصلة تنفيذ الأعمال بشبكة المياه، وعليه يدعو اتحاد جبال الناصرة الى اتخاذ الإحتياطات اللازمة والتزود بكميات المياه للشرب وغيرها"، بحسب البيان.
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