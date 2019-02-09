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كل العرب مطبخ حلويات طريقة تحضير براونيز خالي من الجلوتين

مطبخFood

طريقة تحضير براونيز خالي من الجلوتين
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طريقة تحضير براونيز خالي من الجلوتين

مطبخ العرب.كوم يقدّم لك سيدتي اليوم طريقة تحضير براونيز خالي من الجلوتين.. صحتين

المقادير
- طحين : ثلاث أرباع الكوب (طحين اللوز / لوز مطحون ناعم جداً)
- العسل : ثلاث أرباع الكوب
- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)
- البيض : 2 حبة
- بودرة الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة
- زيت الكانولا : ربع كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

2. اخلطي طحين اللوز مع العسل والجوز والبيض والكاكاو البودرة وزيت الكانولا والفانيلا في وعاء جيداً حتى تمتزج المكونات.

3. صبي الخليط في صينية غير لاصقة مقاس 8 انش وسوي الوجه.

4. أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

5. أخرجي البراونيز من الفرن واتركيه ليبرد مدة 5 دقائق ثم قطعيه وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة.

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