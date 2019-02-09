هيفاء وهبي تعلن رسميًا عن اطلاق خط أزياء خاص بها

هيفاء كشفت عن استعدادها لإطلاق ماركة أزياء خاصة بها باسم Beau Voyou
أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا عن مفاجأتها للجمهور بعد فترة من التشويق، وكشفت عن استعدادها لإطلاق ماركة أزياء خاصة بها باسم Beau Voyou ابتداءً من يوم 11 شباط/فبراير الجاري.
ونشرت هيفاء وهبي صورة لشعار الماركة التجارية الخاصة بها وكتبت في تعليقها عليها: “نحن هنا… يسعدني أن أقدم لكم Beau Voyou، ولادة فكرتي، علامتي التجارية. سأقوم بإطلاق الدفعة الأولى من خط الملابس الخاص بي، عالم الحرية، الحب والتسامح …تابعونا! لا استطيع الانتظار!”.
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