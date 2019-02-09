كارول سماحة تسحر جمهور دار الأوبرا في الأوكرانيا

الحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية، الإجتماعية والفنية البارزة من أوكرانيا ولبنان

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح دار الأوبرا في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine وذلك بدعوة رسمية من إدارة Lebanese Cultural Center. والحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية، الإجتماعية والفنية البارزة من أوكرانيا ولبنان واعتبره المنظمون من أضخم وأجمل حفلات الأوبرا الوطنية الأوكرانية.

افتتحت كارول سماحة الحفل ب أغنية “حدودي السما” وقدّمت بعدها باقة من أجمل أغنياتها ومنها “غالي عليي”، “إنسى همومك”، “يا رب”، “واحشاني بلادي”، “اطلع فيي هيك” و”بصباح الألف التالت” بالإضافة إلى أغنية Je T’aime الشهير وأغنية My Heart Will Go On للفنانة العالمية سيلين ديون، وذلك بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko.

واللافت في هذا الحفل أنه إلى جانب محبي كارول من الجاليات العربية الذين كانوا بين الحضور، تواجد أيضًا جمهور عرض من الأوكرانيين الذين لا يفقهون اللغة العربية، حتى أنهم تخطوا نصف عدد الساهرين فتفاعلوا جميعًا معها بشكل لافت خاصةً أن شاشات ضخمة وضعت في الصالة وتمت من خلالها ترجمة الكلمات إلى الأوكرانية.

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