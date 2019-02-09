شيرين تتألق في ليالي هلا فبراير الكويت

قدمت شيرين بالحفل بصوتها الساحر باقة من أروع أغاني ها التي تشعل حماس جمهورها
أطلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها في الكويت بحفل ضخم أحيته ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير، وحضره عدد ضخم من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا علي التواجد في مكان الحفل قبل البدء بساعات.
قدمت شيرين بالحفل بصوتها الساحر باقة من أروع أغانيها التي تشعل حماس جمهورها والتي تنوعت بين القديم والحديث منها: "بطمنك، كدا يا قلبي، بتحكي في ايه، أنا مش مبيناله، مشاعر، وغيرها".
وتألقت شيرين بفستان أسود شفاف مرصع بكريستالات فضيه بطول الفستان وحمل توقيع مصمم الأزياء الكويتي العالمي يوسف الجسمي، بالإضافة لماكياج ناعم مناسب للإطلالة وتركت شعرها القصير بدون أي تغييرات فيه.
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