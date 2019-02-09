النجمة سيرين عبد النور تُكرّم في دبي..صور

سيرين تألقت للمناسبة بفستان من لابورجوازي، وقد نسق لها اطلالتها خبير المظهر سيدريك حداد

حضرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مع زوجها فريد رحمة حفل توزيع جوائز DIAFFA في دبي بالامارات العربية المتحدة، وتحديدا في فندق ومنتجع أتلانتس دبي. سيرين تألقت للمناسبة بفستان من لابورجوازي، وقد نسق لها اطلالتها خبير المظهر سيدريك حداد. إطلالة سيرين البراقة كانت ساحرة وتفوّقت بفستانها ذات قصة الحورية على زميلاتها فمكياجها القوي وأحمر الشفاه البوردو الذي زينت به فمها تناغم مع الإطلالة الراقية فبدت ملكة.

قدمت سيرين على المسرح الإعلامية زينة اليازجي زوجة النجم السوري عابد فهد التي ارتدت فستانا اسود مطبعا بالأحمر. شكرت سيرين الحضور بعبارات رقيقة معتبرة ان تكريمها بعد 18 عاماً من الخبرة هو تقدير كبير وانها لم تشعر بمرور هذا الوقت نظراً لشغفها بالعمل.

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