اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي النجمة سيرين عبد النور تُكرّم في دبي

فنانين

النجمة سيرين عبد النور تُكرّم في دبي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
10

ام الفحم
مطر خفيف
11

القدس
مطر خفيف
12

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
مطر خفيف
10

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
مطر خفيف
12

قطاع غزة
مطر خفيف
12

ايلات
غيوم
11
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النجمة سيرين عبد النور تُكرّم في دبي..صور

حضرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مع زوجها فريد رحمة حفل توزيع جوائز DIAFFA في دبي

سيرين تألقت للمناسبة بفستان من لابورجوازي، وقد نسق لها اطلالتها خبير المظهر سيدريك حداد

حضرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مع زوجها فريد رحمة حفل توزيع جوائز DIAFFA في دبي بالامارات العربية المتحدة، وتحديدا في فندق ومنتجع أتلانتس دبي. سيرين تألقت للمناسبة بفستان من لابورجوازي، وقد نسق لها اطلالتها خبير المظهر سيدريك حداد. إطلالة سيرين البراقة كانت ساحرة وتفوّقت بفستانها ذات قصة الحورية على زميلاتها فمكياجها القوي وأحمر الشفاه البوردو الذي زينت به فمها تناغم مع الإطلالة الراقية فبدت ملكة.

قدمت سيرين على المسرح الإعلامية زينة اليازجي زوجة النجم السوري عابد فهد التي ارتدت فستانا اسود مطبعا بالأحمر. شكرت سيرين الحضور بعبارات رقيقة معتبرة ان تكريمها بعد 18 عاماً من الخبرة هو تقدير كبير وانها لم تشعر بمرور هذا الوقت نظراً لشغفها بالعمل.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
سيرين عبد النور النجمة ضيافة دبي
مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم
يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين وولفرهامبتون ونظيره نيوكاسل يونايتد.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab