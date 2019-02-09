اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار شريط الاخبار

أخبارNews & Politics

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
14

حيفا
غائم جزئ
14

ام الفحم
غيوم متفرقة
13

القدس
غيوم متفرقة
12

تل ابيب
غيوم متفرقة
12

عكا
غائم جزئ
14

راس الناقورة
غائم جزئ
14

كفر قاسم
غيوم متفرقة
12

قطاع غزة
مطر خفيف
11

ايلات
سماء صافية
9
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اقامة جنازة سوار قبلاوي بعد ظهر اليوم السبت

أعلنت عائلة الفقيدة سوار زكريا قبلاوي من مدينة أم الفحم عن وصول جثمان المرحومة إلى البلاد، مؤكدة أنّ الجنازة ستُقام اليوم السبت بعد صلاة الظهر، حيث سينطلق الموكب من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار بالمدينة لتوارى المرحومة مقبرة الشرايع.

كلمات دلالية
اقامة جنازة سوار قبلاوي بعد ظهر اليوم السبت
أعلنت عائلة الفقيدة سوار قبلاوي من أم الفحم عن وصول جثمان المرحومة للبلاد،وأنّ الجنازة ستُقام اليوم السبت بعد صلاة الظهر

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. صالح نجيدات
رسالة الى قادة المشتركة/ د.صالح نجيدات
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
الدكتور ابرهيم خطيب
بريطانيا العظمى وأزمتها العظمى!/ د.ابرهيم خطيب
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab