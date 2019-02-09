أقرباء المغدور ثابت الباز من اللد: لا نعرف أسباب مقتل ابننا حتى الآن

قريب العائلة:

الضحية ترك خلفه زوجة وطفلين

الأجواء في العائلة مؤلمة جداً، ونكاد لا نستوعب هذه المصيبة التي وقعت فوق رؤوسنا

تسود حالة من الحزن والألم لدى عائلة الباز في مدينة اللد بعد مقتل ابنهم ثابت الباز البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لقي مصرعه مساء أمس بعد ان تعرض للطعن واطلاق رصاص في المدينة.

وقال قريب العائلة:" الأجواء في العائلة مؤلمة جداً، ونكاد لا نستوعب هذه المصيبة التي وقعت فوق رؤوسنا، فحتى الأن لا نعلم ما هي اسباب الجريمة ولم نكن نعلم عن اي خلافات للضحية مع اخرين، ولو علمنا لكنّا عالجنا الأمور بلغة الحوار وليس بطرق العنف حتى القتل".

ثم قال:"الضحية ترك خلفه زوجة وطفلين، وفي الحقيقة ليس من السهل ان تشاهد ام تترمل وطفلين يتيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا الصبر والسلوان وان لا تكون هذه هي الجريمة الأخيرة داخل المجتمع العربي".

الفيديو يوثق لحظة مقتل الشاب المرحوم



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