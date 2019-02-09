عائلة الفقيدة سوار قبلاوي من أم الفحم: الجنازة ستقام بعد ظهر اليوم السبت وندعو الجميع للتريّث

سينطلق الموكب من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار بالمدينة لتوارى الثرى في مقبرة الشرايع

أعلنت عائلة الفقيدة سوار زكريا قبلاوي من مدينة أم الفحم عن وصول جثمان المرحومة إلى البلاد، مؤكدة أنّ الجنازة ستُقام اليوم السبت بعد صلاة الظهر، حيث سينطلق الموكب من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار بالمدينة لتوارى المرحومة مقبرة الشرايع.

وذكرت عائلة المرحومة في بيان عممته على وسائل الاعلام أنّه سيتم استقبال التعازي في قاعة مسجد قطاين الشومر، ابتداءً من اليوم السبت 09.02.2019، والتزامًا بقرار المجلس البلدي فإنّ استقبال التعازي سيكون بعد الساعة الثانية ظهرًا خلال أيام العزاء.

وشدّدت العائلة خلال البيان على دعوة الجميع "للتريّث وعدم الأخذ بالتخمينات والشائعات"، ووجهت العائلة شكرها لجميع من وقف إلى جانبها في محنتها وساعدها من مواطنين وأهل وممثلي جمهور وشخصيات سياسية واجتماعية، كما شكرت العائلة "كل من تكلّم بخير فأحسن ولم يتكلم بسوء ولم يطعن"، كما ورد في بيان العائلة.

وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية. وذكرت وسائل إعلام تركية صباح الجمعة أنّ الوالد قال في التحقيق معه ان شقيقها قتلها شنقًا. ووفق أحد الصحفيين الاتراك اعترف الشقيق بانه ارتكب ذلك على خلفية ما يسمى بالمس بشرف العائلة.

يشار إلى أنّه تمّ العثور يوم الأربعاء على جثة الطالبة سوار قبلاوي حيث تسكن في بلدة ازميت التركية، إذ أنها متواجدة هناك من أجل دراسة اللغة التركية استعدادا للالتحاق بكلّيّة الطب لاحقًا.

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