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كل العرب أخبار اخبار محلية الطقس: أجواء باردة وهطول أمطار

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الطقس: أجواء باردة وهطول أمطار
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
14

حيفا
غائم جزئ
14

ام الفحم
غيوم متفرقة
13

القدس
غيوم متفرقة
12

تل ابيب
غيوم متفرقة
12

عكا
غائم جزئ
14

راس الناقورة
غائم جزئ
14

كفر قاسم
غيوم متفرقة
12

قطاع غزة
مطر خفيف
11

ايلات
سماء صافية
9
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حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة وهطول أمطار في مختلف المناطق

يكون الطقس اليوم السبت غائمًا جزئيًا إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية

يكون الطقس اليوم السبت غائمًا جزئيًا إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق. ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


صورة توضيحية

الأحد: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارةن، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق.

الاثنين: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً.

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