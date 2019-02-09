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والدة رونالدو تكشف عن تجدد إصاباتها بمرض السرطان
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والدة رونالدو تكشف عن تجدد إصاباتها بمرض السرطان

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعيش أياما عصيبة بعد اكتشاف تجدد مرضها بسرطان الثدي، رغم أنه سبق لها إجراء جراحة لإزالة الورم الخبيث قبل 10 سنوات.

 يعيش رونالدو أياما عصيبة خارج الملعب هذه الفترة، في ظل اتهامه باغتصاب الأمريكية كاثرين مايورجا التي عادت لتطارده أمام القضاء بعد 10 سنوات من الواقعة التي حدثت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعيش أياما عصيبة بعد اكتشاف تجدد مرضها بسرطان الثدي، رغم أنه سبق لها إجراء جراحة لإزالة الورم الخبيث قبل 10 سنوات.

 

ونقلت الصحيفة تصريحات لوالدة رونالدو “دولوريس أفييرو” التي تحدثت لقناة برتغالية عن ظروف مرضها، قائلة إنها الآن في صراع من أجل ال حياة ضد مرض السرطان بعد أن هاجمها مجددا في الثدي.اكتشفت دولوريس (64 عاما) عودة المرض قبل فترة، وخضعت لجراحة جديدة في العاصمة الإسبانية مدريد لإزالة الورم، وحاليا تخضع للعلاج الإشعاعي تحت فريق طبي متخصص، على أمل أن تتغلب على المرض من جديد.

وسبق أن تم تشخيص مرض أفييرو بالسرطان عام 2007، وخضعت للعلاج إلى أن تعافت من المرض الخبيث في 2009، وبعدها تبرع رونالدو بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لأجل تشييد مركز للسرطان داخل المستشفى الذي عالج والدته.وتأتي تصريحات والدة رونالدو بعد أيام قليلة من احتفال هداف يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاده الـ34.
ويعيش رونالدو أياما عصيبة خارج الملعب هذه الفترة، في ظل اتهامه باغتصاب الأمريكية كاثرين مايورجا التي عادت لتطارده أمام القضاء بعد 10 سنوات من الواقعة التي حدثت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حكم عليه القاضي في العاصمة الإسبانية مدريد بالسجن لمدة “عام مع إيقاف التنفيذ” وتغريمه مبلغ كبيرة بسبب إدانته في قضية التهرب الضريبي.

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والدة رونالدو
والدة رونالدو تكشف عن تجدد إصاباتها بمرض السرطان
ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعيش أياما عصيبة بعد اكتشاف تجدد مرضها بسرطان الثدي، رغم أنه سبق لها إجراء جراحة لإزالة الورم الخبيث قبل 10 سنوات.

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