مانشستر يونايتد يقدم عرضاً قياسياً براتب ضخم لاقناع الحارس دي خيا بالبقاء

ينتهي عقد دافيد دي خيا في الصيف القادم، وهنالك بند التجديد التلقائي لعام إضافي، إلا أن النادي الإنجليزي يريد الحفاظ على نجمه لأطول فترة ممكنة

يسعى نادي مانشستر يونايتد لحل مسألة حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا خلال الفترة الحالية، بعد توقف المفاوضات بين الطرفين خلال الاشهر الماضية بسبب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وينتهي عقد دافيد دي خيا في الصيف القادم، وهنالك بند التجديد التلقائي لعام إضافي، إلا أن النادي الإنجليزي يريد الحفاظ على نجمه لأطول فترة ممكنة.ووفقاً لما ذكرته صحيفة ميترو البريطانية فإن النادي قدم عرضاً قياسياً لاقناع دي خيا بالبقاء.

ويحصل اللاعب الإسباني في العقد الجديد على راتب سنوي يبلغ 375 ألف جنيها إسترليني في الأسبوع الواحد، بدلاً من 220 ألف جنيه، وبذلك يكون أول حارس مرمى في العالم يحصل على هذا الراتب.ويمتد العقد المقدم في العرض حتى عام 2024.

وكانت المفاوضات بين الشياطين الحمر واللاعب قد توقفت منذ أشهر بسبب نتائج الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل التحسن مع النرويجي أولي جونار سولشاير.وبدأ النادي حملة تجديد عقود نجومه على رأسهم دي خيا وأندير هيريرا وأشلي يونج وخوان ماتا، بعد التجديد لفيل جونز وأنتوني مارسيال.

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