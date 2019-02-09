تشيلسي ومانشستر يونايتد يُخططان للتعاقد مع ديبالا

انضم ديبالا إلى يوفنتوس عام 2015، قادماً من باليرمو وتوج مع البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة واحدة
يُجاهد نادي مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي، للتوقيع مع نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، في الصيف المقبل، على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة والحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مانشستر يونايتد وتشيلسي يراقبان موقف باولو ديبالا الذي يعاني من أزمة مُستفحلة مع مدربه ماسيميليانو أليجري، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب الأرجنتيني عن البيانكونيري.
وقرر ديبالا ترك مقاعد البدلاء قبل نهاية مباراة فريقه أمام بارما بالدوري الإيطالي مؤخراً، والدخول إلى غرفة تغيير الملابس، معبراً بذلك عن غضبه واستيائه من عدم مشاركته في اللقاء.وكان اليونايتد، قد بدأ محاولاته مع إدارة السيدة العجوز للحصول على اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من خلال تقديم عروض جادة خلال الصيف المنصرم، غير أن النادي الإيطالي رفض التخلي عن الجوهرة الأرجنتينية.
وانضم ديبالا إلى يوفنتوس عام 2015، قادماً من باليرمو وتوج مع البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة واحدة.
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