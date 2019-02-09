مئات الطلبة العرب في اليوم المفتوح في جامعة بار ايلان

عقد يوم الجمعة 8/2/2019, اليوم المفتوح في جامعة بار ايلان. وقد شارك في هذا اليوم آلاف الطلبة من جميع أقطار البلاد، من ضمنهم اكثر من 700 طالب عربي من شتى أنحاء المدن والقرى العربية من الشمال وحتى النقب الجنوبي ( الناصرة ، يافا الناصرة، طرعان، ام الفحم، عرعرة، كفر قرع، طمرة، بير المكسور، الطيبة، الطيرة، كفر قاسم ، قلنسوة، عكا، شفاعمرو ، ابو غوش، عين رافة، القدس، يافا، الرملة واللد، جلجولية ، كفر كنّا ، وغيرها من البلدان العربية).
د. رفعت سويدان عميد شؤون الطلبة العرب والمستشار لرئيس الجامعة ، عمل على إقامة برنامج خاص للطلبة العرب ، وعمل على تنسيق الزيارة لليوم المفتوح وألقي محاضرة هامة شملت معلومات عديدة عن مواضيع التعليم وشروط القبول، والمواضيع التي يمكن تعلمها دون البسيخومتري .هذا وقد رحب رئيس الجامعة بزيارة طلابنا العرب .
د. رفعت سويدان يشير بان وجود الطلبة العرب اليوم في اليوم المفتوح بكثافة يشير الى الإقبال الهائل للطلبة العرب بالتعليم الأكاديمي. كثير من الطلبة العرب أبدو اهتمامهم بتعليم موضوع التصوير الاشعي وعلم البصريات لان هذين الموضوعين يدرسان فقط في جامعة بار ايلان.د. رفعت سويدان يقول بان نسبة الطلبة العرب اخذة في الازدياد كل سنة وعددهم يصل اليوم الى 1500 طالب عربي . هذا فخر لنا ولوجودنا لان تعلمنا هو سلاحنا المستقبلي .
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