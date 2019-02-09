مدير عام شبكة أورط يزور بستان المرج لجلسة عمل‎

أستقبل رئيس المجلس الإقليمي بستان المرج عبد الكريم زعبي ، مدير عام شبكة أورط السيد تسڤيكا بلوچ ووفد من شبكة أورط اسرائيل شمل تيمورا شيري نائبة المدير العام ، وشيميل ليڤي مدير لواء الشمال، لجلسة عمل وبحث سُبل أضافية لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين المجلس الإقليمي والشبكة.

حضر الجلسة أضافة لرئيس المجلس عبد الكريم زعبي ، نائب وقائم بأعمال الرئيس عبد الرحمن زعبي ، مدير المدرسة الشاملة أورط بستان المرج المربي سلمان زعبي ، مدير المرحلة الإعدادية المربي حسين زعبي ، مدير قسم المعارف انور زعبي ، سكرتير المجلس زهير زعبي، ومدير قسم المشتريات محمد زعبي

أفتتح الجلسة رئيس المجلس عبد الكريم زعبي ، ذاكرًا وشاكرًا شبكة اورط على انجازتها وخدماتها المتميزة لجهاز التعليم في المجلس ، والتي تجلت بحصول المدرسة اورط بستان المرج على جائزة التفوق من قبل وزارة المعارف سنتين متتالتين ، وكذلك شكر طاقم المدرسة وإدارتها على الجهود الجبارة في سبيل تقديم ما هو الأفضل لطلاب المدرسة ، وتعهد رئيس المجلس على وضع جهاز التعليم على سلم أولويات المجلس ، وتقديمه وتطويره بكل طريقة ممكنة.المدير العام لشبكة اورط السيد تسڤيكا بيلچ تطرق الى سياسة الشبكة العريقة في تطوير خدماتها لمدارس الشبكة ولإنجازات مدرسة بستان المرج حديثة العهد ، وقد تعهد بتقديم الدعم المستمر للمدرسة بكل ما يلزمها.

مدير المدرسة ، المربي سلمان زعبي تطرق في كلمته للتخصصات الرائدة في المدرسة وشكر شبكة أورط وإدارة المجلس على دعمهم المتجدد للمدرسة ، كما وذكر في كلمته أنه تلقى دعمًا ماليًا أضافيًا بقيمة 800,000 شاقل من مدير عام أورط قبيل زيارته وذلك لشراء مختبري حاسوب وأجهزة أضافية ولأجراء دورات تقوية.بناءًا على طلب رئيس المجلس عبد الكريم زعبي، تناولت الجلسة أيضًا ، أقامة مدرسة صناعية حديثة للتأهيل المهني في بستان المرج وقد قوبل هذا الطلب من طرف المدير العام وسيعمل الطرفان معًا من أجل أقامة المدرسة بأقرب فرصة ممكنة.جرت الجلسة بأجواء ودية وأتفق الطرفان على تعزير التعاون بين شبكة أورط والمجلس من أجل بناء جهاز تعليمي رائد في بستان المرج.

إقرا ايضا في هذا السياق: