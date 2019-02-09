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روسيا تحذّر إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا
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روسيا تحذّر إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا

حذّر السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف إسرائيل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، من أن بلاده قد أوضحت عدة مرات موقفها من الهجمات الإسرائيلية في سوريا، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو على الملأ.وقال فيكتوروف، إن الإسرائيلي

 

حذّر السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف إسرائيل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، من أن بلاده قد أوضحت عدة مرات موقفها من الهجمات الإسرائيلية في سوريا، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو على الملأ.وقال فيكتوروف، إن الإسرائيليين يوضحون أنهم يعملون في سوريا، ضد محاولات إيران الرامية إلى الاستقرار عسكريا هناك بشكل دائم، ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله.

ودعا الدبلوماسي "جميع الاطراف المتورطة في هذا الصراع، إلى الحفاظ على ضبط النفس، وتفادي تعقيد الوضع أكثر".وشدد فيكتوروف على ضرورة احترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، "دون قيد أو شرط" على حد تعبيره. وإيران و روسيا هما أكبر الداعمين للنظام السوري، غريم إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن روسيا أكدت مرارا على أنها، "تضع الأمن الإسرائيلي في أعلى سلم أولوياتها"، بل وإنها تقيم "آلية عسكرية" مُشتركة مع إسرائيل، لتنجب المواجهة معها في سوريا.
واتهم حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني روسيا، بـ "التواطؤ مع إسرائيل"، مع كل هجوم إسرائيلي على سوريا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وحمّلت روسيا إسرائيل المسؤولية عن مقتل 15 عسكريا لها، هم طاقم طائرة أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، قبالة سواحل اللاذقية في سوريا. وأصيبت الطائرة الروسية أثناء محاولة الجيش السوري للتصدي لغارة إسرائيلية على أهداف في اللاذقية.
وسيزور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موسكو بعد أسبوعين، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لمناقشة التطورات في الساحة السورية.

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