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اعتقال شاب من الخليل بشبهة قتل شابة يهودية
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القدس والقضاء

اعتقال شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اليهودية أوري أنسباكر في القدس

افاد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية: انه بعد تحقيقات مشتركة للشرطة الإسرائيلية وجهاز العام، تم القيام بعملية واسعة في منطقة رام الله مساء الجمعة، حيث تم اعتقال المشتبه به من الخليل، في جريمة قتل الشابة أوري أنسباكر في القدس والتي عثر عل

افاد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية:" انه بعد تحقيقات مشتركة للشرطة الإسرائيلية وجهاز العام، تم القيام بعملية واسعة في منطقة رام الله مساء الجمعة، حيث تم اعتقال المشتبه به من الخليل، في جريمة قتل الشابة أوري أنسباكر في القدس والتي عثر على جثتها مساء الخميس في منطقة وعرية جنوبي المدينة ".

 
 

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