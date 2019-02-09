شبيبة أبناء سخنين في ضيافة مكابي حيفا ضمن الأسبوع 20

يتمركز الفريق ال سخنين ي في المرتبة الخامسة برصيد ثماني وعشرين نقطة، حيث يتفوق بمرتبتين وأربع نقاط على الفريق ال حيفا وي

يحل فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين، صباح اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، ضيفا على فريق مكابي حيفا، ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا. ويدخلها الفريق السخنيني بعد جمعه خمس نقاط في مبارياته الثلاث الماضية، حيث كانت آخرها بتعادله في مباراته البيتية أمام متذيل اللائحة فريق النادي الرياضي أشدود بدون أهداف. ويتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الخامسة برصيد ثماني وعشرين نقطة، حيث يتفوق بمرتبتين وأربع نقاط على الفريق الحيفاوي.



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