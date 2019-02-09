مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 22

هبوعيل حيفا 16:00 نادي أشدود (السبت) في حيفا

هبوعيل كريات شمونة 18:00 مكابي بيتح تكفا (السبت) في كريات شمونة

مكابي نتانيا 18:15 هبوعيل رعنانا (السبت) في نتانيا

هبوعيل تل أبيب 20:30 هبوعيل بئر السبع (السبت) في بيتح تكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

شباب طمرة 14:45 مكابي طمرة (السبت) في طمرة

بلدي كابول 14:45 نادي كفر كنا (السبت) في كابول

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي الرينة 13:00 مكابي عرب النجيدات (السبت) في كفر كنا

اتحاد باقة الغربية 14:30 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في باقة الغربية

اتحاد كفر قرع 14:30 نادي دبورية (السبت) في كفر قرع

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