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رياضة وشبابSports

مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
9

حيفا
مطر خفيف
14

ام الفحم
مطر خفيف
12

القدس
مطر خفيف
12

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
مطر خفيف
15

راس الناقورة
مطر خفيف
8

كفر قاسم
مطر خفيف
12

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
سماء صافية
16
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مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

يعرض عليكم موقع العرب جدول مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 22

هبوعيل حيفا 16:00 نادي أشدود (السبت) في حيفا
هبوعيل كريات شمونة 18:00 مكابي بيتح تكفا (السبت) في كريات شمونة
مكابي نتانيا 18:15 هبوعيل رعنانا (السبت) في نتانيا
هبوعيل تل أبيب 20:30 هبوعيل بئر السبع (السبت) في بيتح تكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

شباب طمرة 14:45 مكابي طمرة (السبت) في طمرة
بلدي كابول 14:45 نادي كفر كنا (السبت) في كابول

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي الرينة 13:00 مكابي عرب النجيدات (السبت) في كفر كنا
اتحاد باقة الغربية 14:30 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في باقة الغربية
اتحاد كفر قرع 14:30 نادي دبورية (السبت) في كفر قرع

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يعرض عليكم موقع العرب جدول مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

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