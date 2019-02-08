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كل العرب القدس والقضاء جامعات / مدارس اخبار الجامعات طلاب عين رافا وعين نقوبا يشاركون باليوم المفتوح ببار ايلان

جامعات / مدارسStudents

طلاب عين رافا وعين نقوبا يشاركون باليوم المفتوح ببار ايلان
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القدس والقضاء

طلاب قرية عين رافا وعين نقوبا يشاركون في اليوم المفتوح بجامعة بار ايلان

اقيم اليوم الجمعه 8/2/19 يوم مفتوح في جامعة بار ايلان ومثل العام المنصرم اجري هذا اليوم في محيط كلية الهندسة بالجناح الشمالي للجامعه. وشهد هذا اليوم مشاركه واسعه للطلاب العرب لعديد من البلدان العربيه

اقيم اليوم الجمعه 8/2/19 يوم مفتوح في جامعة بار ايلان ومثل العام المنصرم اجري هذا اليوم في محيط كلية الهندسة بالجناح الشمالي للجامعه. وشهد هذا اليوم مشاركه واسعه للطلاب العرب لعديد من البلدان العربيه. وقد قام الدكتور رفعت السويدان مستشار الطلاب العرب بالجامعه باستقبال الطلاب والقى محاضرة عن الكليات المختلفه بالجامعة شروط القبول والتسهيلات للطلاب العرب ، وكما قام السيد اريه تسابان عميد الجامعة بالترحيب بالطلاب وحثهم على التسجيل بالجامعه.

وقال الاستاذ رائد برهوم:"" ان سعيد جدا لاصطحاب طلابنا من القريتين عين رافا وعين نقوبا هذه السنة ايضا وللمرة الثالثه على التوالي لجامعة بار ايلان ، نحن نعمل كل ما في وسعنا لتشجيع طلابنا للتعليم الاكاديمي ، والالتحاق بالجامعات، هنالك صعوبات كثيرة تواجههم ولا يحظون للدعم الكافي نشكر الدكتور رفعت سويدان لاستقباله لنا ، على محاضرته المثريه ودعمه المستمر للطلاب العرب" .

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